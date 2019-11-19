2019-11-19T15:34:34+03:00
Происшествия

Курян предупредили об ухудшении погоды

На дорогах - туман и гололед
Ольга ДАНИЛОВА
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Максимальная температура будет +4 градусаМаксимальная температура будет +4 градусаФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области будет облачно с прояснениями вплоть до вечера 20 ноября. Моросящие осадки. Местами туман. Ночью местами гололед. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура: - по области ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 1 º мороза до 4º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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