2019-11-19T15:18:19+03:00
Происшествия

В Курске мошенники зарабатывают на "написании курсовых"

В полицию поступило несколько заявлений
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает мошенницуПолиция разыскивает мошенницуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С заявлением в полицию обратилась студентка одного из вузов. Девушка, получив задание на написание курсовой, нашла в Интернете объявление о подготовке материала в кротчайшие сроки. Связь с автором велась по переписке и по телефону. Условием начала работы стала полная оплата услуги – почти пять тысяч рублей. Стороны обговорили дату, к которой курсовая должна была быть готова. Однако к назначенному сроку автор начала переносить сроки, а после вовсе перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции установили, что услуги по написанию работы предлагала 28-летняя жительница Курска. Выяснилось, что потерпевшая была не одна. Еще как минимум три аналогичных заявления в отношении одной и той же девушки поступили в отделы полиции. В каждом случае оплата за так и не полученную курсовую работу составляла более 4 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся проверки для решения о начале уголовного производства. В каждом случае на предполагаемую злоумышленницу будет возложено обязательство полного возмещения нанесенного ущерба, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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