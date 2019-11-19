В Курске лже-доктор забрала у пенсионерки 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-19T14:16:47+03:00

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74-летняя курянка впустила в дом незнакомку, которая представилась медработником. Она опросила пожилую женщину на предмет жалоб на здоровье и провела осмотр. Далее мошенница попросила стакан воды и, воспользовавшись отсутствием пенсионерки, забрала все сбережения – 160 тысяч рублей, хранившиеся в шкатулке на столе. Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением, когда после ухода медика обнаружила пропажу. С ее слов был составлен фоторобот подозреваемой.

На вид подозреваемой: 35 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Была одета в черную вязаную шапку, черный пуховик, черные сапоги, темные перчатки. На верхней челюсти нет двух зубов.

Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом лице, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантирована.

Полиция напоминает: впускать в квартиру незнакомых людей опасно. Если человек представляется врачом или сотрудником коммунальных служб, необходимо проверить его документы, а также позвонить в организацию, которую он якобы представляет. В случае, если гость вызывает подозрения — сразу же обращайтесь в полицию. Злоумышленник, который планирует преступление немедленно уйдёт, не дожидаясь прибытия стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU