2019-11-19T14:02:00+03:00
Здоровье

За неделю пневмонией заболели 185 курян

Заболевшим советуют оставаться дома
Ольга ДАНИЛОВА
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Грипп в регионе пока не регистрируетсяГрипп в регионе пока не регистрируетсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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За прошедшую неделю в области зарегистрировано 185 случаев пневмонии. Среди детей чаще всего болеют школьники в возрасте от 7 до 14 лет.

Важно помнить, что первые симптомы пневмонии схожи с симптомами ОРВИ, поэтому при появлении характерной симптоматики (головная боль, озноб, недомогание, катаральные проявления), особенно при наличии высокой температуры, настоятельно рекомендуем жителям области немедленно обращаться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения и снижения риска возникновения осложнений, говорят медики.

В случае заболевания оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы или учебы.

При этом заболеваемость ОРВИ в области сохраняется на неэпидемическом уровне, но имеет тенденцию к росту. Грипп не регистрируется, сообщили в Роспотребнадзоре.

За прошедшую 46 неделю (с 11 по 17 ноября) в целом по области зарегистрировано 4636 случаев заболевания ОРВИ. 80,7% всех случаев приходится на детское население.

Показатели заболеваемости ниже эпидемического порога по совокупному населению на 39,8%.

По данным лабораторного мониторинга сейчас среди населения области циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививки уже получили треть курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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