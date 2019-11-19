Для курян открывают «горячую линию» по вопросам ВИЧ-инфекции
С 25 ноября по 1 декабря управление Роспотребнадзора по Курской области организует работу «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Консультацию можно будет получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:
- в Курске – 8 (4712) 58-71-86;
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.
ИСТОЧНИК KP.RU