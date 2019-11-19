2019-11-19T13:33:05+03:00
Общество

Для курян открывают «горячую линию» по вопросам ВИЧ-инфекции

Консультации можно будет получить с 25 ноября
Ольга ДАНИЛОВА
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Получить консультации можно будет по телефонуПолучить консультации можно будет по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 25 ноября по 1 декабря управление Роспотребнадзора по Курской области организует работу «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Консультацию можно будет получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

- в Курске – 8 (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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