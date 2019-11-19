2019-11-19T12:54:57+03:00
Происшествия

Куряне продолжают жаловаться на вонь в городе

На "Экотекс" снова побывала комиссия
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне жалуются, что в городе нехорошо пахнетКуряне жалуются, что в городе нехорошо пахнетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель губернатора Алексей Смирнов встретился с генеральным директором ООО «Экотекс» Тахиром Мурзиным. От жителей продолжают поступать многочисленные жалобы на запах, идущий с предприятия, сказали в администрации региона.

- На предприятии установлено современное оборудование, локальные очистные системы, фильтры. Если работать в соответствии с установленным технологическом процессом, тогда и запаха не будет, – считает замгубернатора.

Сейчас готовится соответствующее предписание от федерального органа - Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. 16 ноября его сотрудники завершили внеплановую проверку ООО «Экотекс». Материалы проверки будут переданы в суд для установления административного правонарушения, сказали чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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