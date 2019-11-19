Куряне продолжают жаловаться на вонь в городе
Заместитель губернатора Алексей Смирнов встретился с генеральным директором ООО «Экотекс» Тахиром Мурзиным. От жителей продолжают поступать многочисленные жалобы на запах, идущий с предприятия, сказали в администрации региона.
- На предприятии установлено современное оборудование, локальные очистные системы, фильтры. Если работать в соответствии с установленным технологическом процессом, тогда и запаха не будет, – считает замгубернатора.
Сейчас готовится соответствующее предписание от федерального органа - Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. 16 ноября его сотрудники завершили внеплановую проверку ООО «Экотекс». Материалы проверки будут переданы в суд для установления административного правонарушения, сказали чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU