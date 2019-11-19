2019-11-19T10:13:37+03:00
Происшествия

Под Курском сгорели два автомобиля

ЧП произошло ночью в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ЧП произошло в ЖелезногорскеЧП произошло в ЖелезногорскеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В 00:55 19 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Мира в Железногорске.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП через пять минут. Пожар удалось потушить за три минуты.

В результате пожара в автомобиле «Опель Антара» повреждены: лакокрасочное покрытие капота, лобовое стекло, бампер, зеркало, салон. В рядом стоящем автомобиле «Шевроле Лачетти» повреждена задняя правая сторона.

Пожара тушили 15 человек и три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал курских чиновниц, присвоивших деньги за археологические раскопки
Курянин, устанавливая колонку, отключил от газа три многоэтажки
Курян предупредили об ухудшении погоды
В Курске мошенники зарабатывают на "написании курсовых"
В Курске лже-доктор забрала у пенсионерки 160 тысяч рублей
За неделю пневмонией заболели 185 курян
Для курян открывают «горячую линию» по вопросам ВИЧ-инфекции
Куряне продолжают жаловаться на вонь в городе
Под Курском нашли гранаты времен Великой Отечественной
Мираторг помогает увековечивать память героев
Экологическая безопасность «Мираторг» - на высоте!
Жители Сеймского округа Курска почти сутки провели без горячей воды
Курские выпускники напишут итоговое сочинение 4 декабря
Под Курском задержали граждан с тяжелыми наркотиками
Курский телеканал «Сейм» переходит на «цифру»
Под Курском пьяный подросток опрокинул автомобиль
Курян предупредили о гололеде
В Курске на проспекте Ленинского Комсомола прорвало теплосеть
Под Курском мотоциклист сбил насмерть велосипедистку
В Курской области с таксофонов теперь можно звонить бесплатно
В Курске на улице Малых пройдет патриотическая акция
В центре Курска высадили шаровидные клены
Курянин обворовывал девушек, с которыми знакомился в соцсетях
В Курске отключат свет
В Курске ребенку-инвалиду не выдавали иглы для инсулина
Росприроднадзор подаст в суд для приостановки деятельности курского «Экотекса»