Под Курском сгорели два автомобиля
В 00:55 19 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Мира в Железногорске.
По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП через пять минут. Пожар удалось потушить за три минуты.
В результате пожара в автомобиле «Опель Антара» повреждены: лакокрасочное покрытие капота, лобовое стекло, бампер, зеркало, салон. В рядом стоящем автомобиле «Шевроле Лачетти» повреждена задняя правая сторона.
Пожара тушили 15 человек и три единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU