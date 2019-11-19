Под Курском сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-19T10:13:37+03:00

ЧП произошло в Железногорске Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 00:55 19 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Мира в Железногорске.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП через пять минут. Пожар удалось потушить за три минуты.

В результате пожара в автомобиле «Опель Антара» повреждены: лакокрасочное покрытие капота, лобовое стекло, бампер, зеркало, салон. В рядом стоящем автомобиле «Шевроле Лачетти» повреждена задняя правая сторона.

Пожара тушили 15 человек и три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU