2019-11-19T09:59:51+03:00
Происшествия

Под Курском нашли гранаты времен Великой Отечественной

Их вывезли на полигон для уничтожения
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в Щигровском районеЧП произошло в Щигровском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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18 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об опасной находке. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Нижний Медведок Щигровского района.

На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли ручные гранаты М-24 – пять штук и столько же ручных гранат М-39. Боеприпасы вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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