2019-11-19T09:03:02+03:00
Происшествия

Жители Сеймского округа Курска почти сутки провели без горячей воды

Аварию устраняли целый день
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске отопительный сезон начался с ЧПВ Курске отопительный сезон начался с ЧПФото: Светлана ВОЛКОВА
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КП уже сообщала о большой аварии на тепломагистрали, которая произошла утром 18 ноября. В Курске на проспекте Ленинского Комсомола прорвало тепломагистраль.

Так как поврежденный участок находился в начале тепломагистрали, для проведения ремонта пришлось приостановить подачу горячей воды в большинстве районов Сеймского округа вплоть до полуночи.

- 18 ноября в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Сеймском округе Курска, - рассказали в региональном МЧС.

Завершить ремонт удалось в половине восьмого вечера. После этого начались пуско-наладочные работы. Так что горячую воду жители Сеймского округа получили к утру 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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