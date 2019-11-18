Курские выпускники напишут итоговое сочинение 4 декабря

18 Нояб. 17:33 2019-11-18T17:33:51+03:00

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Сочинение станет допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения могут писать итоговое изложение.

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники должны подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения – до 20 ноября.

Федеральным институтом педагогических измерений утверждены пять открытых тем для итогового сочинения на 2019-2020 учебный год: «Он и она», «Гордость и смирение», «Добро и зло», «Надежда и отчаяние», «Война и мир – к 150-летию великой книги». Эти направления - общие для всей страны. А вот уже внутри них будут составлены конкретные темы эссе, которые будут различаться по часовым поясам. Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Дети с ограниченными возможностями здоровья будут писать свою работу 5 часов 25 минут.

На экзамен нельзя пронести фотоаппарат и видеокамеру, справочники, заметки, другие средства хранения информации. Нарушившие эти требования школьники будут удалены с экзамена.

Оценивать работы школьников будут по двум требованиям (объем и самостоятельность) и пяти критериям («Соответствие теме»; «Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция и логика рассуждения»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»).

Повторно написать сочинение можно будет 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года. Этим правом могут воспользоваться те школьники, кто получил неудовлетворительный результат, не явился на итоговое сочинение (изложение) или не завершил его написание по уважительным причинам, либо удален с сочинения, сообщили в комитете образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU