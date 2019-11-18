Под Курском задержали граждан с тяжелыми наркотиками

18 Нояб. 17:12 2019-11-18T17:12:04+03:00

На курян могут завести дело Фото: Из архива КП.

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Вечером в Железногорске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

На одной из улиц города экипаж группы задержания заметил подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых и вызвали к месту происшествия полицейских и специалистов наркоконтроля. Правоохранители обнаружили два свертка, в которых, как установила экспертиза, были тяжелые наркотики.

Задержанные оказались местными. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Против них возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

ИСТОЧНИК KP.RU