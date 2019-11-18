Под Курском задержали граждан с тяжелыми наркотиками
Вечером в Железногорске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.
На одной из улиц города экипаж группы задержания заметил подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых и вызвали к месту происшествия полицейских и специалистов наркоконтроля. Правоохранители обнаружили два свертка, в которых, как установила экспертиза, были тяжелые наркотики.
Задержанные оказались местными. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Против них возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
ИСТОЧНИК KP.RU