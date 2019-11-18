Курский телеканал «Сейм» переходит на «цифру»

18 Нояб. 17:09 2019-11-18T17:09:23+03:00

Ночью с 18 на 19 ноября у телезрителей могут сбиться настройки приставок Фото: Из архива "КП"

Ночью с 18 на 19 ноября у телезрителей могут сбиться настройки приставок

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Начиная со следующей пятницы, 29 ноября, передачи областного телеканала «Сейм» будут выходить в региональной врезке на «ОТР» ежедневно утром с 7:00 до 8:00 часов и вечером с 18:00 до 19:00.

В связи с проведением подготовительных работ ночью с 18 на 19 ноября у некоторых телезрителей могут сбиться настройки приставок, а именно прекратить вещание каналы «ОТР» и «Россия 24».

Исправить неполадки можно самостоятельно при помощи ручной или автоматической настройки. Если у вас не получилось самостоятельно произвести настройку устройства, можете обратиться на горячую линию по телефону 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU