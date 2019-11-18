2019-11-18T15:51:17+03:00
Общество

Курян предупредили о гололеде

Водителям рекомендуют перейти на зимнюю резину
Ольга ДАНИЛОВА
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Обстановка на дороге может осложнитьсяОбстановка на дороге может осложнитьсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области предупреждает об ухудшении погоды. В ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки, возможна гололедица. На этой неделе местами температура воздуха опустится до -5 º.

При ухудшении погодных условий возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на дорогах, где есть эстакады и тоннели, а также на участках уменьшения количества полос. Кроме того, в вечерний час пик возможно осложнение дорожного движения в связи с погодными условиями.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, просим автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Рекомендуем водителям перейти на зимнюю резину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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