В Курске на проспекте Ленинского Комсомола прорвало теплосеть

18 Нояб. 15:35 2019-11-18T15:35:27+03:00

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В Курске на проспекте Ленинского Комсомола прорвало тепломагистраль. Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту.

Так как поврежденный участок находится в начале тепломагистрали, для проведения ремонта пришлось приостановить подачу горячей воды в большинстве районов Сеймского округа.

— Наши ремонтные бригады делают все возможное, чтобы завершить работы в сжатые сроки, - подчеркнул управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

Подача горячей воды приостановлена до 24:00 по следующим адресам:

- м-н КЗТЗ, ул. Народная, ул. Обоянская, ул. Дружбы, ул. Черняховского, ул. Резиновая, ул. Краснополянская, ул. Серегина, ул. Гагарина, п-т Кулакова, ул. Энергетиков, пер. 3-й Шоссейный, ул. Энгельса, ул. 3-я Песковская, пр-д Магистральный, ул. Бочарова (4, 6), ул. Чернышевского (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 70, 72), ул. Павлуновского (1, 3, 5, 7), ул. Дзержинского (65/2), ул. Овечкина (3, 5), ул. 50 лет Октября (1, 3, 7, 11, 13, 15, 15а), ул. Большевиков (84, 97), ул. Чехова (2, 38, 6, 4, 8, 11\52, 9), ул. Ломоносова (30а, 34\50).

По Магистральному проезду и ул. Энергетиков также временно приостановлена подача отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU