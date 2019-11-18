2019-11-18T14:53:38+03:00
Общество

В Курской области с таксофонов теперь можно звонить бесплатно

Звонить можно на стационарные и мобильные по России
Ольга ДАНИЛОВА
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Звонки с таксофонов бесплатныЗвонки с таксофонов бесплатныФото: Светлана ВОЛКОВА
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С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи с таксофонов. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

С 1 июня предоставлена возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

В Курской области насчитывается 2725 таксофонов. В Курске они расположены в разных микрорайонах и округах:

545743 ул. Ленина, 108

343804 ул.Союзная, 63

323814 ул. Кулакова, 7

329466, ул. Менделеева, 10

570458 Пр-т Дружбы, 3

345120 Здание ж/д вокзала

ИСТОЧНИК KP.RU

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