2019-11-18T14:00:22+03:00
Звезды

В Курске на улице Малых пройдет патриотическая акция

Мероприятие пройдет 21 ноября в 13.00
Яна ШЕЛЕСТ
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Участники акции познакомятся с жизнью Е.В. Малых, узнают о его подвигеУчастники акции познакомятся с жизнью Е.В. Малых, узнают о его подвигеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 ноября 2019 в 13.00 в Курске состоится патриотическая акция «Малых на улице Малых», посвященная 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Васильевича Малых. Мероприятие пройдет в рамках проекта «В названиях улиц имена героев».

Участники акции познакомятся с жизнью Е.В. Малых, узнают о его подвиге. В исполнении курских поэтов и талантливой молодежи прозвучат патриотические стихи. Прохожие примут участие в блиц-опросе «Имена героев на карте Курска». Самый эрудированный участник получит в подарок электронное информационно – библиографическое издание «В названиях улиц имена героев».

В завершение патриотической акции у памятника Евгения Васильевича Малых юные куряне возложат цветы и выпустят в небо воздушные шары, как напоминание о подвиге солдат, отдавших свои жизни ради мира на земле.

Стартует акция по адресу: г. Курск, ул. Малых,12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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