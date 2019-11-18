В Курске на улице Малых пройдет патриотическая акция

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-18T14:00:22+03:00

Участники акции познакомятся с жизнью Е.В. Малых, узнают о его подвиге Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

21 ноября 2019 в 13.00 в Курске состоится патриотическая акция «Малых на улице Малых», посвященная 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Васильевича Малых. Мероприятие пройдет в рамках проекта «В названиях улиц имена героев».

Участники акции познакомятся с жизнью Е.В. Малых, узнают о его подвиге. В исполнении курских поэтов и талантливой молодежи прозвучат патриотические стихи. Прохожие примут участие в блиц-опросе «Имена героев на карте Курска». Самый эрудированный участник получит в подарок электронное информационно – библиографическое издание «В названиях улиц имена героев».

В завершение патриотической акции у памятника Евгения Васильевича Малых юные куряне возложат цветы и выпустят в небо воздушные шары, как напоминание о подвиге солдат, отдавших свои жизни ради мира на земле.

Стартует акция по адресу: г. Курск, ул. Малых,12.

ИСТОЧНИК KP.RU