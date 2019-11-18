Курянин обворовывал девушек, с которыми знакомился в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-18T13:15:49+03:00

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Девушка познакомилась с молодым человеком, и общение было решено продолжить при личной встрече. Для этого она пригласила его к себе в гости. Во время непринужденной беседы гость вышел в комнату, якобы, для телефонного разговора, а сам в это время успел просмотреть шкатулку девушки, откуда забрал золотые украшения. После чего поспешно покинул квартиру, ссылаясь на срочные дела. Больше на связь знакомый не выходил. Только спустя две недели курянка обнаружила исчезновение драгоценностей и обратилась в полицию.

Оперативники отработали различные версии, в том числе изучили круг общения девушки. Тогда в поле зрения попал случайный знакомый. Когда полицейские прибыли к нему для опроса, он сознался в хищении и рассказал, что успел продать украшения. Выяснилось, что эта кража стала не первой. Еще одна курянка лишилась золотого кольца после того, как пригласила парня к себе в гости.

Против 27-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предстоит возместить полную стоимость похищенного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU