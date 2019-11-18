В Курске отключат свет
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать свет по следующим улицам города:
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
18 ноября с 9-00 до 17-00:
Станция подкачки ВКХ ул. Косухина,19
4-5-й Кленовые пер. Фетовская 54-74, 59-83
Пр.Дружбы 118-130,105-123; Кленовая 1-27; 2-3-й Кленовые пер.; Вольная
Пр.Дружбы: 69/4-123; Боровых,Памяти, Поперечная; 1-2-й Поперечные пер.;Фетовская; 2-й Поэтический пер.
Памяти 7-45; Пр.Дружбы 34-84; Боровых 3-43, 8-20; Литературная 1-7
АЗС «Нефтеснаб»
Фетовская 1-43,2-44; Пр. Дружбы121
Тел. для справок: 32-40-89
ИСТОЧНИК KP.RU