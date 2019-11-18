В Курске отключат свет

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-18T12:40:30+03:00

Электричества не будет на некоторых улицах Центрального округа Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать свет по следующим улицам города:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

18 ноября с 9-00 до 17-00:

Станция подкачки ВКХ ул. Косухина,19

4-5-й Кленовые пер. Фетовская 54-74, 59-83

Пр.Дружбы 118-130,105-123; Кленовая 1-27; 2-3-й Кленовые пер.; Вольная

Пр.Дружбы: 69/4-123; Боровых,Памяти, Поперечная; 1-2-й Поперечные пер.;Фетовская; 2-й Поэтический пер.

Памяти 7-45; Пр.Дружбы 34-84; Боровых 3-43, 8-20; Литературная 1-7

АЗС «Нефтеснаб»

Фетовская 1-43,2-44; Пр. Дружбы121

Тел. для справок: 32-40-89

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