В Курске ребенку-инвалиду не выдавали иглы для инсулина

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-18T12:17:57+03:00

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В прокуратуру Центрального округа Курска обратилась мать 12-летней девочки-инвалида, страдающей сахарным диабетом первого типа. Ребенку каждый день нужно колоть инсулин и измерять уровень сахара в крови.

Однако более трех лет девочке не выдавались рецепты на получение бесплатных игл, необходимых для 4-5 разового ежедневного введения инъекций инсулина. Также каждый месяц ребенку требовалось от 155 до 217 тест-полосок для глюкометра, но фактически девочка получала в два раза меньше.

На момент обращения в прокуратуру только по рецептам 2018 года ребенку не было выдано 1 000 тест-полосок. Мама девочки вынуждена была приобретать необходимые медицинские изделия за свои деньги, и потратила на них более 30 тысяч рублей.

В результате вмешательства прокуратуры ребенку начали выдавать рецепты на получение инсулиновых игл, увеличили количество тест-полосок. Прокурор направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области денежные средства, затраченные мамой на приобретение медицинских изделий.

Требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU