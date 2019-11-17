2019-11-17T13:44:48+03:00
Происшествия

В Курской области при пожаре в частном доме пострадал человек

Причину огня выясняют специалисты
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
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Пожар с пострадавшим произошел 17 ноября в деревне Прилепы Конышевского района. Жилой дом загорелся в 10.27. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, спасатели прибыли на место в 10.30, огонь удалось ликвидировать через семь минут.

В результате пожара пострадала внутренняя отделка дома, сгорели вещи, повредились стены. Кроме того, как рассказали спасатели, пострадал человек. Его состояние и личность уточняется. Ущерб и причину возникновения огня устанавливают специалисты. в

Главное управление МЧС по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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