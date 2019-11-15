Курскую спортшколу возглавил известный лыжник Алексей Петухов

15 Нояб. 17:04 2019-11-15T17:04:06+03:00

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Курскую спортивную школу зимних видов спорта «Арена» возглавил известный лыжник Алексей Петухов.

Алексей Петухов российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России. С ним куряне уже успели познакомиться. В этом году он регулярно приезжал в город: участвовал в соревнованиях, встречался с болельщиками, проводил мастер-классы. Он не только известный в прошлом лыжник, но и неравнодушный человек, который горит желанием быть полезным юным спортсменам.

- Вся неделя у меня была насыщенной: знакомлюсь с учебным процессом спортшколы, изучаю, как работает тренерский состав, как составлен график занятий. Смотрю, что нужно улучшить. В общем, много самых разных рабочих вопросов. Я и дальше планирую проводить встречи и мастер-классы, чтобы мотивировать молодых ребят заниматься спортом. Полон энтузиазма и идей, - отметил Алексей Петухов.

ИСТОЧНИК KP.RU