Несколько улиц Курска останутся без света

15 Нояб. 16:17 2019-11-15T16:17:07+03:00

Свет отключат во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

Отключения электроэнергии пройдут с 18 по 22 ноября

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В связи с проведением плановых работ компанией АО «Курские электрические сети» в городе Курске будет произведено отключение электроэнергии.

В Сеймском округе - с 18 по 22 ноября с 09:30 до 16:00 по следующим адресам: ул. Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; ул.Тракторная 33; 30-42; ул.Дроздовская; Кукуевский переулок; ул.Васильковая; ул.Белая; ул.Панинская. Тел. для справок: 32-32-15.

В Центральном округе - с 18 по 22 ноября с 9:00 до 17:00 на ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77Б. Тел. для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе - с 18 по 22 ноября с 09:00 до 17:00 на ул.Маяковского 2-12, 1-41; ул.Вокзальная 29-59; ул.Профсоюзная 2-54; 1й-Первомайский п-к 2-20, 1-21; ул. Первомайская 24-42, 1-17. Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU