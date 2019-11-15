В Курской области началась подготовка к новогодним праздникам

15 Нояб. 15:07 2019-11-15T15:07:07+03:00

Основные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площади

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Несмотря на теплую, далеко не зимнюю погоду, в Курской области началась подготовка в Новому году. В областном центре у Дома Советов уже красуются наряженные разноцветными шарами елочки. Яркими новогодними красками начинают играть и торгово-развлекательные центры.

Основные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площади. Здесь установят светомузыкальную ель и светящиеся фигуры. Также на площади будет работать ярмарочный комплекс.

Кроме того, Курск украсят светящимися деревьями, консолями и праздничными гирляндами. Все это будет смонтировано на улице Ленина и на всех главных магистралях областного центра.

В украшении города и области к Новому году активно участвуют представители бизнес-сообщества. С декабря откроются традиционные елочные базары в округах и районах.

ИСТОЧНИК KP.RU