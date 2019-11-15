2019-11-15T15:07:07+03:00
Общество

В Курской области началась подготовка к новогодним праздникам

В областном центре установят светомузыкальную ель и светящиеся фигуры
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Основные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площадиОсновные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площади
Изменить размер текста:

Несмотря на теплую, далеко не зимнюю погоду, в Курской области началась подготовка в Новому году. В областном центре у Дома Советов уже красуются наряженные разноцветными шарами елочки. Яркими новогодними красками начинают играть и торгово-развлекательные центры.

Основные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площади. Здесь установят светомузыкальную ель и светящиеся фигуры. Также на площади будет работать ярмарочный комплекс.

Кроме того, Курск украсят светящимися деревьями, консолями и праздничными гирляндами. Все это будет смонтировано на улице Ленина и на всех главных магистралях областного центра.

В украшении города и области к Новому году активно участвуют представители бизнес-сообщества. С декабря откроются традиционные елочные базары в округах и районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24