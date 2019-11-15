2019-11-15T13:53:21+03:00
Звезды

Концерт Погудина в Курске прошел с аншлагом

Куряне дарили исполнителю цветы и презенты [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт стал долгожданным подарком для курянКонцерт стал долгожданным подарком для курянФото: Светлана ВОЛКОВА
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В этом году у курских поклонников романса была уникальная возможность посмотреть концерт-спектакль «Серебряный век» в рамках большого концертного тура Олега Погудина. Концерт состоялся в КЗ "Свиридовский" и собрал полный аншлаг.

В концерте участвовали также виртуозы-исполнители Фото: Светлана ВОЛКОВА

В концерте участвовали также виртуозы-исполнителиФото: Светлана ВОЛКОВА

Эта программа впервые собрала зрителей в Кремлевском дворце в день 50-летия исполнителя — 22 декабря 2018 года. Концерт-спектакль «Серебряный век» перелистывает страницы одной из самых прекрасных глав книги любви. На сцене оживали воспоминания о прекрасных стихах и песнях, салонах и кабаре, парках и дворцах, полях сражений, утонченной нежности и роковых грозах Серебряного века.

Зрителей ждали пленительные слова и мелодии, вдохновенная эмоциональность театра, виртуозная игра музыкантов, исключительная красота «Серебряного голоса России», упоительный восторг встречи с подлинными чувствами.

Погудин предложил вспомнить эпоху Серебряного века Фото: Светлана ВОЛКОВА

Погудин предложил вспомнить эпоху Серебряного векаФото: Светлана ВОЛКОВА

Каждую песню, а в репертуаре Олега их семьсот, артист преподносит как отдельно взятую историю и способен силой своего дарования сделать зрителей соучастниками художественного повествования. Концерты Погудина так мало похожи друг на друга. Создавший за без малого четыре десятка лет успешной творческой деятельности свой неповторимый стиль, артист всегда чутко реагирует на события сегодняшнего дня, позволяя сценическому герою девятнадцатого века быть абсолютно современным, вовлекая в чарующий диалог эпох и жанров весь зрительский зал.

Зал был полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА

Оценить это смогли и курские почитатели таланта исполнителя.

Концерт Олега Погудина в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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