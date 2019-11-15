Курянин незаконно поставил ангар в природоохранной зоне
Прокуратура выяснила, что в границах береговой полосы Михайловского водохранилища на реке Свапа житель Железногорска самовольно поставил ангар, где хранил водный транспорт.
- Эта постройка препятствует свободному доступу к береговой полосе, передвижению и пребыванию около водного объекта и нарушает режим использования земельного участка в пределах береговой полосы, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Курянина оштрафовали на три тысячи рублей.
Кроме того прокурор направил в суд иск, в котором потребовал обязать ответчика освободить береговую полосу общего пользования - переместить строение за пределы 20-метровой береговой полосы либо демонтировать его.
ИСТОЧНИК KP.RU