2019-11-15T12:56:27+03:00
Происшествия

Курянин незаконно поставил ангар в природоохранной зоне

Теперь ему придется его убрать
Ольга ДАНИЛОВА
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Также нарушитель заплатит штрафТакже нарушитель заплатит штрафФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура выяснила, что в границах береговой полосы Михайловского водохранилища на реке Свапа житель Железногорска самовольно поставил ангар, где хранил водный транспорт.

- Эта постройка препятствует свободному доступу к береговой полосе, передвижению и пребыванию около водного объекта и нарушает режим использования земельного участка в пределах береговой полосы, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Курянина оштрафовали на три тысячи рублей.

Кроме того прокурор направил в суд иск, в котором потребовал обязать ответчика освободить береговую полосу общего пользования - переместить строение за пределы 20-метровой береговой полосы либо демонтировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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