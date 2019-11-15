2019-11-15T12:04:26+03:00
Происшествия

С начала года на пожарах погибло 76 курян, в том числе восемь детей

МЧС упрекнули в "недостаточной работе в области пожарной безопасности"
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожарные часто приезжают на место ЧП, когда людей не спастиПожарные часто приезжают на место ЧП, когда людей не спастиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Внеочередное совместное заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Курской области прошло в Доме Советов.

- За неполные 11 месяцев этого года на пожарах уже потеряли 76 человек. Это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%. Погибло восемь детей. Это страшная цифра. В том числе 12 августа двое детей в Советском районе и трое 16 августа - в Фатежском. Последняя трагедия произошла в поселке Пристень, где на пожаре в многодетной семье погибло три ребенка. Такие данные говорят о недостаточной работе в области пожарной безопасности, – сказал губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт потребовал заняться индивидуальным контролем за неблагополучными и многодетными семьями. Еще один вопрос касался оборудования домов пожарными извещателями. Сейчас их устанавливают для семей, входящих в группы риска. Губернатор предложил эту работу распространить на все многодетные семьи, проживающие в селе, а также на одиноких пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24