С начала года на пожарах погибло 76 курян, в том числе восемь детей

15 Нояб. 12:04 2019-11-15T12:04:26+03:00

Пожарные часто приезжают на место ЧП, когда людей не спасти Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Внеочередное совместное заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Курской области прошло в Доме Советов.

- За неполные 11 месяцев этого года на пожарах уже потеряли 76 человек. Это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%. Погибло восемь детей. Это страшная цифра. В том числе 12 августа двое детей в Советском районе и трое 16 августа - в Фатежском. Последняя трагедия произошла в поселке Пристень, где на пожаре в многодетной семье погибло три ребенка. Такие данные говорят о недостаточной работе в области пожарной безопасности, – сказал губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт потребовал заняться индивидуальным контролем за неблагополучными и многодетными семьями. Еще один вопрос касался оборудования домов пожарными извещателями. Сейчас их устанавливают для семей, входящих в группы риска. Губернатор предложил эту работу распространить на все многодетные семьи, проживающие в селе, а также на одиноких пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU