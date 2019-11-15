Стартует проект «Открывай Курский край»

15 Нояб. 10:50 2019-11-15T10:50:18+03:00

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В Курске стартует проект развития детского туризма «Открывай Курский край». С 15 ноября по 15 декабря в Курской области в рамках Года детского туризма реализуется проект «Открывай Курский край». Проект направлен на развитие детского туризма на базе культурного, природного, исторического наследия региона.

Будут организованы 72 автобусные экскурсии по туристическим маршрутам, например, по таким как «Дорогой памяти и славы» (посещение историко-мемориального музея «Командный пункт Воронежского фронта», Пристенского краеведческого музея), «В гости к Свиридову» (мемориальный музей композитора Г.В. Свиридова), «Еду к Фету» (Золотухинский район: музей «Усадьба Афанасия Фета»), «Везу на мельницу» (Пристенский район: «Водяная мельница в селе Красниково», историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта»).

В путешествии по маршрутам примут участие дети среднего и старшего школьного возраста. Также будут проведены тематические экскурсионные программы в Курской областном краеведческом музее. Всего в проекте примут участие более пяти тысяч юных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU