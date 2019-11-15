Немцы познакомились с особенности сортировки курского мусора

15 Нояб. 10:07 2019-11-15T10:07:41+03:00

Их отвезли на полигон с Рыльском районе

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Немецкие эксперты осмотрели объекты инфраструктуры обращения с отходами в Рыльском районе, сообщили в администрации региона. В Курской области продолжается визит экспертов российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами на территории Российской Федерации».

- Первый визит специалистов в Курск состоялся в марте. Тогда мы только наметили план сотрудничества. Недавно делегация Курской области ездила в Германию, перенимала их опыт, посещала мусороперерабатывающие заводы и полигоны. Теперь эксперты находятся здесь, чтобы предложить пути развития системы обращения с ТКО в нашем регионе, - рассказал председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

Немцы дали рекомендации по совершенствованию территориальной схемы, представили особенности системы обращения с ТКО в Германии, которые можно применить для внедрения в Курской области.

Как рассказал заместитель председателя регионального комитета ЖКХ и ТЭК Николай Третьяков, после разработки терсхема будет представлена на общественные обсуждения. Это позволит оптимизировать логистику вывоза мусора, определить необходимость новых объектов инфраструктуры.

Члены делегации посетили мусоросортировочный комплекс и полигон отходов в Рыльском районе. Комплекс построен в 2018 году. Мусор сортируют вручную 25 сотрудников - жители района. Все полезные фракции - пластик, картон, металл, стекло - передаются региональному оператору для дальнейшей переработки.

- В России, когда еще не налажен раздельный сбор мусора, обращение со смешанными отходами в сельской местности - это хорошее начало. Установка новая, необходимо усовершенствовать все технологические процессы. А предварительная сортировка мусора в домохозяйствах существенно оптимизирует эту работу, - посоветовал эксперт проекта Кевин Касих.

ИСТОЧНИК KP.RU