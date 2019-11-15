В Курской области внедряют безналичную оплату проезда в транспорте

15 Нояб. 09:09 2019-11-15T09:09:45+03:00

На безналичную оплату по задумке должен перейти весь транспорт Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 1 декабря этого года безналичная оплата проезда станет возможна еще в 250 автобусах и микроавтобусах в Курске, а также в 70 пригородных

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С 1 июля в соответствии с российским законодательством этим занимается государственное унитарное предприятие области «Информационный Центр «Регион-Курск» (оператор АСКОП), подведомственное комитету цифрового развития и связи области, совместно с комитетом транспорта и автомобильных дорог области, администрациями города Курска, города Железногорска и ПАО Сбербанк России.

Безналичную оплату проезда с использованием бесконтактных платежных средств рекомендовано обеспечить юрлицам, индивидуальным предпринимателям, которые перевозят пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом по областным и муниципальным маршрутам.

В области уже 199 транспортных единиц оснащены терминалами, которые принимают к оплате бесконтактные платежные карты. Это 98 троллейбусов и трамваев МУП «Курскэлектротранс», 37 автобусов МУП «ПАТП Курска», восемь маршрутных такси, 32 городских и пригородных автобусов МУП «Транспортные линии», восемь автобусов большой вместимости и 16 автобусов и микроавтобусов.

До 1 декабря этого года безналичная оплата проезда станет возможна еще в 250 автобусах и микроавтобусах в Курске, а также в 70 пригородных - в Золотухинском, Курском, Курчатовском, Медвенском, Октябрьском и Фатежском районах.

В транспорте, отмеченном информационной наклейкой, оплатить проезд можно с помощью бесконтактной карты платежных систем Masterсard, Visa и МИР или устройств, привязанных к банковской карте и оснащенных технологией бесконтактной оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU