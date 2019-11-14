В Курске определили 11 площадок для складирования снега

14 Нояб. 18:14 2019-11-14T18:14:58+03:00

Две из них будут постоянными

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Две из них – на улице Дубровинского и на Льговском проезде - будут работать постоянно, остальные предназначены для временного складирования снега, убранного с городских улиц. В общей сложности, площадки могут принять около 120 тысяч кубометров снега.

В этом году администрация Курска предоставляет предпринимателям возможность бесплатно складировать снег, убранный с прилегающей к их предприятиям территории.

Кстати, что в действующих правилах благоустройства указано, что работы по благоустройству и содержанию в порядке земельных участков, находящихся в собственности, аренде или ином праве пользования, владений физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и прилегающих к ним территорий осуществляют указанные физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU