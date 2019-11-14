В Курске после реставрации открыли монумент "Скорбящая мать"

14 Нояб. 18:01 2019-11-14T18:01:12+03:00

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В Пролетарском сквере открыли отреставрированный монумент «Скорбящая мать»

Памятник посвящен курским воинам-афганцам, которые погибли при исполнении служебного долга.

Идея открыть на территории областного центра Пролетарский сквер появилась в 1992 году у курских воинов-интернационалистов. Здесь был установлен монумент «Скорбящая мать». На нем высечены фамилии погибших ребят, которых уже никогда не вернуть. К сожаление, со временем памятник начал медленно разрушаться.

В этом году в Пролетарском сквере в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» провели ремонт облицовки монумента, убрали аварийные и сухие деревья, создали газоны и цветник, установили скамьи и урны, а также 34 антивандальных светильника. Из бюджета на эти цели потратили почти 9,7 млн. рублей.

- Более трех тысяч курян прошли тропами жестокой и протяженной войны. Войну в Афганистане считают самой кровопролитной после Великой Отечественной. 105 курян не вернулись с нее. Наша задача сделать все возможное, чтобы память об этих ребятах навсегда сохранилась в сердцах, - сказал мэр Курска Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU