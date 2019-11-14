В Курске прошла «Антирекламная терапия»

14 Нояб. 17:55 2019-11-14T17:55:13+03:00

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14 ноября все вывески на улице Почтовой временно закрыли зеленым полотном, символизирующим визуальный «шум». Ведь именно через эту улицу проходят куряне и гости областного центра, чтобы попасть на центральную площадь.

Уровень рекламы здесь соответствует началу двухтысячных годов, когда еще не существовало никаких правил ее оформления.

Советник губернатора Курской области Анна Коновалова отметила, что ежедневно куряне видят тысячи рекламных объявлений.

- Провести такую акцию нам предложил один из предпринимателей на мероприятии по обсуждению дизайн-кода. Мы не могли не поддержать идею. В дальнейшем акция переместиться и на другие улицы, - подчеркнула советник.

Она также отметила, что подобные проекты реализуются только в странах Европы, а вот в России еще никто не пробовал. Курск – первый город, который проводит такую акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU