В Курске подростки торговали крадеными сигаретами

14 Нояб. 15:47 2019-11-14T15:47:02+03:00

Один из задержанных до этого совершил еще одну кражу Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Сотрудники полиции раскрыли кражу из магазина по улице Почтовой Курска. Ночью воры взломали дверь торгового павильона и вынесли 700 пачек сигарет и три блока жевательных резинок. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Помещение не было оборудовано системой сигнализации, поэтому о преступлении стало известно только утром.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, с помощью которых создали фото-ориентировку. Информацию разместили в СМИ и социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. 17-летние куряне не стали отрицать свою вину. Подростки признались, что продали похищенные сигареты знакомым, выручив чуть больше 10 тысяч рублей. Поделив деньги поровну, друзья потратили их. Один из них купил, например, новый сотовый телефон.

Выяснилось, что один из задержанных несколько месяцев назад совершил аналогичное преступление. Ночью он забрался в сервисный павильон на улице Дзержинского и вынес оттуда шесть мобильных телефонов, два планшета и два ноутбука. Часть техники продал на запчасти, а остальное обменял на игровой компьютер. После кражи предприниматели в полицию не обращались, но теперь, когда все обстоятельства удалось установить, могут рассчитывать на возмещение ущерба.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Отвечать за свои проступки несовершеннолетним курянам придется уже по всей строгости закона. Уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU