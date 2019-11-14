В Курске отключат свет

14 Нояб. 15:17 2019-11-14T15:17:47+03:00

Из-за внезапного отключения света электроприборы могут выйти из строя Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе пройдут плановые работы на электросетях

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях в Курске будут отключать свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 ноября с 09-30 до 16-00:

ул. Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; Тракторная 33; 30-42; Дроздовская; Кукуевский переулок; Васильковая; Белая; Панинская.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:

ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77Б

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 ноября с 09-00 до 17-00:

Маяковского 2-12, 1-41; Вокзальная 29-59; Профсоюзная 2-54; 1й Первомайский п-к 2-20, 1-21;

Первомайская 24-42, 1-17

ИСТОЧНИК KP.RU