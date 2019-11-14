2019-11-14T14:27:42+03:00
Происшествия

Курянина задержали за похищение пикенеса

Мужчина украл собаку через форточку, сказали в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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В полиции проводят проверку по факту кражи собакиВ полиции проводят проверку по факту кражи собакиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Пес породы пекинес пропал из дома курянки, работавшей в ночную смену. Вернувшись утром, женщина не обнаружила питомца и обратилась к участковому.

Прибывшие полицейские первым делом осмотрели местность вокруг дома. На соседней улице участковые заметили пьяного мужчину, который выгуливал пекинеса. Он уверял сотрудников, что собака принадлежит ему, но в разговоре несколько раз путал кличку животного.

Заявительница, увидев собаку, сразу назвала его особенности и подтвердила, что это пропавшее животное. Увидев хозяйку, пес подал голос и больше не отошел от нее.

53-летний мужчина не стал отпираться и сознался, что проходил мимо дома и увидел на подоконнике красивую собаку, убедился, что в помещении никого нет, и через форточку украл животное.

Проводится проверка, которая даст правовую оценку действиям мужчины для дальнейшего решения о производстве по делу, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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