Курский "Авангард" на выезде сыграл вничью
17 ноября вход на домашний матч будет бесплатным
Болельщиков будут угощать солдатской кашейФото: предоставлено пресс-службой
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В 23-м туре ФНЛ курский «Авангард» на выезде в Казани сыграл вничью с местным «Нефтехимиком» 1:1. Сейчас «Авангард» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
В воскресенье, 17 ноября, куряне проведут последний домашний матч в этом году. Соперником станет ярославский «Шинник». Вход будет бесплатным. Кроме того, болельщиков будут угощать солдатской кашей и горячим чаем. Приходите поддержать команду!
ИСТОЧНИК KP.RU