2019-11-14T13:20:52+03:00
Спорт

Курский "Авангард" на выезде сыграл вничью

17 ноября вход на домашний матч будет бесплатным
Ольга ДАНИЛОВА
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Болельщиков будут угощать солдатской кашейБолельщиков будут угощать солдатской кашейФото: предоставлено пресс-службой
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В 23-м туре ФНЛ курский «Авангард» на выезде в Казани сыграл вничью с местным «Нефтехимиком» 1:1. Сейчас «Авангард» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

В воскресенье, 17 ноября, куряне проведут последний домашний матч в этом году. Соперником станет ярославский «Шинник». Вход будет бесплатным. Кроме того, болельщиков будут угощать солдатской кашей и горячим чаем. Приходите поддержать команду!

ИСТОЧНИК KP.RU

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