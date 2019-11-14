Курский "Авангард" на выезде сыграл вничью

14 Нояб. 13:20 2019-11-14T13:20:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В 23-м туре ФНЛ курский «Авангард» на выезде в Казани сыграл вничью с местным «Нефтехимиком» 1:1. Сейчас «Авангард» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

В воскресенье, 17 ноября, куряне проведут последний домашний матч в этом году. Соперником станет ярославский «Шинник». Вход будет бесплатным. Кроме того, болельщиков будут угощать солдатской кашей и горячим чаем. Приходите поддержать команду!

ИСТОЧНИК KP.RU