2019-11-14T13:06:25+03:00
Спорт

В Курске отметят всероссийский День самбо

15 ноября пройдут соревнования
Ольга ДАНИЛОВА
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На соревнования приедут спортсмены из УкраиныНа соревнования приедут спортсмены из УкраиныФото: предоставлено пресс-службой
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В этом году самбо отмечает свой 81-й день рождения. В честь этого 15 ноября на базе спортивного комплекса Юго-Западного госуниверситета пройдут соревнования среди юношей, участие примут порядка ста курян. Также ожидается приезд спортсменов из Украины.

Самбо – национальный вид спорта. С недавнего времени ему обучают также и самых маленьких жителей области. С 2018 года на территории нашего региона действует всероссийский проект «Самбо в школу» – в школах №61-й г. Курска и №8 Железногорска.

Уже в конце ноября воспитанники из города горняков отправятся в Москву для участия во Всероссийских соревнованиях

ИСТОЧНИК KP.RU

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