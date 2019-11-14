В Курске отметят всероссийский День самбо

14 Нояб. 13:06 2019-11-14T13:06:25+03:00

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В этом году самбо отмечает свой 81-й день рождения. В честь этого 15 ноября на базе спортивного комплекса Юго-Западного госуниверситета пройдут соревнования среди юношей, участие примут порядка ста курян. Также ожидается приезд спортсменов из Украины.

Самбо – национальный вид спорта. С недавнего времени ему обучают также и самых маленьких жителей области. С 2018 года на территории нашего региона действует всероссийский проект «Самбо в школу» – в школах №61-й г. Курска и №8 Железногорска.

Уже в конце ноября воспитанники из города горняков отправятся в Москву для участия во Всероссийских соревнованиях

ИСТОЧНИК KP.RU