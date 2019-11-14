2019-11-14T11:29:39+03:00
Происшествия

Двое курян пострадали при столкновении гужевой повозки с ГАЗ

ДТП произошло вечером
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в сумеркахАвария произошла в сумеркахФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ДТП произошло 13 ноября примерно в 19.30 на 50-м километре автодороги «Тросна-Калиновка» в Железногорском районе.

- 50-летний водитель на автомобиле ГАЗ-322132 ехал в сторону деревни Калиновка. По дороге он врезался в гужевую повозку, которой управлял 24-летний курянин. Повозка ехала в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД.

В ДТП пострадали человек, который управлял гужевой повозкой и его 26-летний пассажир. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в ОБУЗ «Гор. больница №2» Железногорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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