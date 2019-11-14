2019-11-14T10:30:37+03:00
Происшествия

Курянка лишилась родительских прав за то, что не навещала сына в интернате

Теперь она должна будет платить алименты ребенку
Ольга ДАНИЛОВА
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Прокуратура провела проверку по жалобеПрокуратура провела проверку по жалобеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Золотухинского района поступила информация из школы-интерната о том, что мать их воспитанника уклоняется от исполнения родительских обязанностей.

- 13-летний ребенок на протяжении трех лет обучается в учреждении и находился на полном государственном обеспечении. Мать сына не навещает, относится к нему безразлично, ведет аморальный образ жизни. Три года с ней проводилась реабилитационная работа, женщина неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, но вновь начала злоупотреблять алкоголем, трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Живет она в антисанитарных условиях, - рассказали в прокуратуре региона.

Суд лишил 31-летнюю женщину родительских прав. Теперь курянка должна будет платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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