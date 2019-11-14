Под Курском на пожаре погиб человек

14 Нояб. 09:07 2019-11-14T09:07:00+03:00

Звонок в МЧС поступил в четыре часа утра Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 04:10 14 Ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом шлакоблочном доме по улице Котовского Льгова Курской области.

По данным МЧС на место ЧП пожарные приехали через четыре минуты. Потушить огонь удалось в 04:20 ночи.

На пожаре погиб человек, рухнула крыша дома.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU