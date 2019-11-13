В центре Курска начали пилить липы

13 Нояб. 18:50 2019-11-13T18:50:01+03:00

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14 ноября начнутся работы по сносу деревьев на улице Марата, сообщили в администрации региона.

- В ходе обследования лип на этом участке, проведенного осенью, были выявлены крупные дупла, продольные трещины, морозобоины, некрозы отдельных участков деревьев. Кроме того, специалистами установлено, что они заражены грибковыми заболеваниями - офтистомозом и тиростромозом, влекущими усыхание и последующую гибель. Поэтому принято решение об их сносе и высадке новых. Это будут крупномерные клены высотой не менее трех метров, с комом земли и сформированной «под шар» кроной, - рассказали в мэрии.

Как пояснил председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Ильин, высадка новых лип на месте старых может привести к заболеванию деревьев офтистомозом и тиростромозом. Кроме того, шаровидные клены более устойчивы к заболеваниям и различным воздействиям внешних факторов.

При выборе деревьев, которые появятся вместо лип, учитывались их декоративные свойства. Форма деревьев в рядовой посадке должна обладать четким силуэтом и одинаковым контуром, считают чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU