2019-11-13T15:49:03+03:00
Происшествия

В Курске разыскивают водителя, который сбил школьницу на переходе

ЧП произошло на улице Нижняя Казацкая
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция просит сообщить очевидцев детали ДТППолиция просит сообщить очевидцев детали ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 12 ноября примерно в 16.00 возле дома № 263/А по улице Нижняя Казацкая Курска. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по улице Нижняя Казацкая со стороны улицы Пучковка, поворачивая направо в направлении улицы Понизовка, он сбил 11-летнюю девочку-пешехода.

Школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с ранением был доставлен в ОКБ Курска. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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