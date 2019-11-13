2019-11-13T15:19:13+03:00
Общество

Под Курском человек погиб на пожаре

Трагедия произошла в Курчатовском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел днемПожар произошел днемФото: Из архива КП.
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В 11:50 13 Ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в селе Чапли Курчатовского района Курской области.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 11:55 и приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 11:59, ликвидирован в 12:03. На пожаре погиб человек.

В доме выгорела комната.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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