В Курске открывается выставка самодеятельной художницы

13 Нояб. 13:34 2019-11-13T13:34:55+03:00

Выставка будет работать в Курске до 27 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

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14 ноября в 16.00 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2) откроется первая персональная выставка произведений молодой самодеятельной художницы Елены Чекадановой «Берега моей души», организованной совместно с Курским областным Домом народного творчества.

Елена Чекаданова родилась в селе Черновец Пристенского района Курской области. Окончила факультет информатики и вычислительной техники Курского государственного университета. Рисовать начала во время учебы в университете. Сначала освоила графическую технику – карандаш и уголь, затем попробовала себя в живописи. Елена с улыбкой вспоминает свою первую работу в технике масляной живописи:

- Купила несколько тюбиков краски, а кисточки заказала через интернет. Но настолько горячо было желание что-то изобразить маслом, что первую картину я нарисовала пальцами.

Один из особенно любимых жанров изобразительного искусства художницы – пейзаж. В экспозицию «Берега моей души» вошло 16 работ.

Выставка продлится до 27 декабря. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU