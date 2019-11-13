Курским школьникам предложили создать ролики против буллинга и за толерантность
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области проводит конкурс на лучший социальный ролик (анимационный ролик) на тему «Безопасное детство».
В конкурсе принимают участие дети 7-18 лет, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса.
Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:
1. «Стоп Буллинг»- ролики, направленные на профилактику буллинга в школьной среде.
2. «Безопасные окна» - ролики, направленные на привлечение внимания родительского сообщества к проблеме выпадения детей из окон.
3. «Мы против наркотиков» - проблематика распространения наркотиков детьми и подростками.
4. «Дети БЕЗопасности» - безопасность на детских площадках, объектах незавершенного строительства.
5. Специальная номинация «Мы вместе с тобой» - на тему инклюзии (толерантности) к детям детям с инвалидностью в детском сообществе.
Конкурс проводится с 1 ноября 2019 года по 20 января 2020 года.
Подведение итогов - 24 января 2020 года.
Победителей ждут ценные подарки и призы.
Положение о конкурсе - https://vk.com/id440254163.
ИСТОЧНИК KP.RU