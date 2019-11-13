Курским школьникам предложили создать ролики против буллинга и за толерантность

13 Нояб. 13:08 2019-11-13T13:08:03+03:00

Участвовать могут авторы в возрасте от 7 до 18 лет

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Уполномоченный по правам ребенка в Курской области проводит конкурс на лучший социальный ролик (анимационный ролик) на тему «Безопасное детство».

В конкурсе принимают участие дети 7-18 лет, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса.

Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:

1. «Стоп Буллинг»- ролики, направленные на профилактику буллинга в школьной среде.

2. «Безопасные окна» - ролики, направленные на привлечение внимания родительского сообщества к проблеме выпадения детей из окон.

3. «Мы против наркотиков» - проблематика распространения наркотиков детьми и подростками.

4. «Дети БЕЗопасности» - безопасность на детских площадках, объектах незавершенного строительства.

5. Специальная номинация «Мы вместе с тобой» - на тему инклюзии (толерантности) к детям детям с инвалидностью в детском сообществе.

Конкурс проводится с 1 ноября 2019 года по 20 января 2020 года.

Подведение итогов - 24 января 2020 года.

Победителей ждут ценные подарки и призы.

Положение о конкурсе - https://vk.com/id440254163.

ИСТОЧНИК KP.RU