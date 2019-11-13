В Курской области грипп не зарегистрирован

13 Нояб. 12:34 2019-11-13T12:34:02+03:00

ОРВИ за прошедшую неделю заболели более 3,6 тысяч человек

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На сегодняшний день в Курской области заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне, заболеваемость гриппом не регистрируется, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По итогам прошедшей недели в регионе заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 48,75%. В целом по области за неделю заболели ОРВИ 3677 человек. Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы – риновирусы, вирусы парагриппа.

Продолжается вакцинация населения против гриппа вакцинами, поступившими за счет федерального бюджета. 7 и 8 ноября поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослого населения против гриппа в объеме 91 тысяч доз. Ее распределили между медицинскими организациями области. По состоянию на 08.11.2019 г. всего привито 310 599 человек (28,8% от численности населения).

ИСТОЧНИК KP.RU