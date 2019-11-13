В Курске открылся XX музыкальный фестиваль имени Свиридова

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-13T11:14:32+03:00

В рамках фестивали состсоятся пять концертов

Он пройдет в области с 12 ноября по 16 декабря

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В курской филармонии состоялось открытие XX музыкального фестиваля им. Г.В. Свиридова. Мероприятия фестиваля пройдут области с 12 ноября по 16 декабря.

В рамках фестиваля состоятся пять концертов, разнообразных по тематике - симфонической, оперной, хоровой, камерной вокальной и инструментальной музыки. Одно из крупных мероприятий – традиционная детская хоровая ассамблея, на которой ожидают сотни коллективов.

Творчество Георгия Свиридова - национальное достояние России, гордость курской земли. Куряне, бережно храня память о своем великом земляке, проводят большую работу по увековечиванию и популяризации его творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU