В Пристени Курской области открылся физкультурный комплекс

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-13T10:56:14+03:00

В здании созданы все условия для тренировок и соревнований

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В Пристени открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич». В двухэтажном здании, площадью более двух тысяч квадратных метров, имеются все условия для тренировок и соревнований. Местные жители смогут здесь заниматься борьбой, волейболом, баскетболом, гандболом, фитнесом, мини-футболом. Предусмотрены занятия и для маломобильных групп населения.

Рядом с комплексом находится гимнастическая площадка с современным покрытием и парковка. Внутри ФОКа находится универсальный спортивный зал, тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пожарный пост, тренерские. В планах возведение второй очереди - бассейна.

Комплекс построен по программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Общая стоимость объекта составила почти 114 млн рублей, из которых около 20 млн рублей – федеральные средства, почти 88 млн рублей из бюджета области и почти 6 млн рублей вложил муниципалитет.

В следующем году запланировано строительство сразу трех спортивных комплексов в Большесолдатском, Горшеченском и Солнцевском районах. Первые два будут возводиться по федеральной целевой программе, а в Солнцевском районе за областные и муниципальные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU