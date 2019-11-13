Курянок приглашают на SelfMama Forum

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-13T10:48:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства приглашает мам Курска 16 ноября принять участие в федеральном некоммерческом проекте SelfMama Forum.

- Это образовательная конференция для женщин, посвященная вопросам совмещения материнства и самореализации. SelfMama Forum - это пространство для общения, вдохновения, обмена опытом и знаниями между мамами, стремящимися вести активный образ жизни, - рассказали в мэрии.

Главная задача мероприятия – помочь женщинам с детьми найти баланс и заново интегрироваться в активную социальную жизнь, не ущемляя интересов семьи и потребностей ребенка. В этом году форум впервые приобретает статус международного. Кроме уже привычной онлайн-трансляции, у участниц будет возможность посетить форум в городах-партнерах, основная программа будет организована в Москве.

В Курске SelfMama Forum состоится в семейной кофейне #Моркоффь в ТРЦ «Европа-50» на Московской площади, 4-й этаж. Регистрация участников начнется в 10.00.

Для всех желающих доступна бесплатная трансляция. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/JCGpL. Для регистрации на форуме в Курске необходимо выбирать свой город из списка партнерских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU