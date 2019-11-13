В Курске осудили сбытчика синтетики
Кировский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт в крупном размере наркотического средства синтетического происхождения, с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору).
- Летом мужчина решил заняться распространением наркотиков через тайники-закладки. Для этого он связался в Интернет и договорился с неустановленным следствием лицом о покупке оптовой партии наркотиков, чтобы потом сбыть в Курске. Мужчине обеспечили переезд и проживание в областном центре, - рассказали в прокуратуре.
Во время получения партии наркотиков в Железнодорожном округе Курска мужчину задержали сотрудники полиции. Позднее у него изъяли 26, 54 грамма наркотика синтетического происхождения, который был зарыт в землю на территории одного из лесных массивов.
Суд дал ему четыре с половиной года колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU